Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, kaymakamlığın deprem bölgesindeki çocuklar için 23 Nisan hediyesi olarak düzenlediği oyuncak kampanyası, vatandaşlardan yoğun destek gördü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem dolayısıyla bölgedeki yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, bölgedeki çocuklara hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hediyesi olarak hem de yaşadıkları travmayı atlatmalarına katkıda bulunmak amacıyla Çemişgezek ilçesinde oyuncak kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde toplanan oyuncakları ilçe Kaymakamı Önder Koç ve eşi Azercan Koç, Adıyaman deprem bölgesine götürerek çocuklara verdi. Kaymakam Koç ve eşi, Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.