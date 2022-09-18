Tunceli’de jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli’de jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız KOM Şube ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli bir araç içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan adli aramada 300 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiş, araçta bulunan 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.