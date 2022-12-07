Tunceli’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde son 2 ayda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada şüphelinin narkotik madde bağımlısı E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, şahsın narkotik madde bulabilmek amacıyla hırsızlık olaylarına karıştığı anlaşıldı. Şahsı hırsızlık olaylarına azmettiren ve uyuşturucu temin ettiği anlaşılan şüphelinin ise Ö.A. (42) olduğu tespit edildi. Bu şüpheli de yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında, 150 bin TL civarında kablo, kamera, kayıt cihazları, güç kaynakları, bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde ile kullanmakta yararlanılan aletler ele geçirildi. Öte yandan, yapılan sorgulamalarda şahısların hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği Organize Sanayi Bölgesi’ne ‘Son Durak’ ismini verdikleri anlaşıldı.

2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece ’İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık-Konut Dokunulmazlığını İhlal-Mala Zarar Verme-Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca hurdacılık yapan şahsa da ‘Hırsızlık Malı Satın Alma’ suçundan yasal işlem yapıldığı aktarıldı.