Tunceli’nin 2 ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli’nin 2 ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcılarına/satıcılarına yönelik Çemişgezek ve Hozat ilçelerimizde belirlenen 10 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon neticesinde; bir miktar kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiş; 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.