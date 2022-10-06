Tunceli’de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 450 gram esrar, 1 adet ruhsatsız ev tüfeği ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 450 gram esrar, 1 adet ruhsatsız ev tüfeği ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mazgirt ilçesi Karsan köyündeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Evde yapılan aramada 450 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet metamfetamin, 3 bin 610 lira nakit para ve 5 adet cep telefonu ele geçirilirken, evdeki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.