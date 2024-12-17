Tunceli’de 4. Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı kapsamında Munzur Üniversitesi Genç İyilik Kulübü ve Social Business Global yürütücülüğünde 7 farklı ülkeden katılımcılar ile 4. Uluslararası Sosyal Girişimcilik Çalıştayı, 6-7-8 Aralık tarihlerinde Munzur Üniversitesi ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı. Çeşitli aktiviteler, tanışma oyunları, kişisel gelişim, girişimcilik ve kültür tanıtması üzerine olan sohbetlerinde yer aldığı çalıştayda, sosyal sorunlara sürdürülebilir yöntemlerle nasıl çözüm sağlanabileceği konusunda, uluslararası düzeyde nelerin yapıldığı, sosyal inovasyon örnekleri taranarak gerekli incelemelerde bulunuldu.

Munzur Üniversitesi Genç İyilik Kulübü Başkanı Süleyman Uğur Kılıçer, ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında hazırlamış olduğumuz projenin Tunceli’de ilk kez sosyal girişimcilik alanında çalışma yapılmış olup STKlar, akademisyenler ve öğrencilerimizden büyük ilgi gördü. Farklı kültürlerden öğrencileri bir araya getirerek 3 gün boyunca gerçekleşen çalıştayda gençlerin sosyal girişimcilik konusunda bilgilenmeleri, araştırma yetkinliklerini arttırmaları, aktif katılımları, kişisel gelişimleri ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri gibi önemli konularda katkı sağlandı. Programda başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Yaklaşık 50 kişinin katılım gösterdiği ve 3 gün süren çalıştay katılımcılara sertifika verilmesi ve Tunceli kültür-tarih gezisi ile sona erdi.