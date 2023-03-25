Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, tuz ihtiyaçlarını gidermek için indikleri kara yolunda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, Hozat kara yolunda tuz ihtiyaçlarını gidermek için kara yoluna kadar indi. Buzlanmaya karşı dökülen tuzlardan ihtiyaçlarını gideren yaban keçilerinin o anları, kara yolunda seyir halindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, araç geçişleri sırasında kara yolundan bir süre uzaklaşan yaban keçilerinin yeniden kara yoluna indikleri görülüyor.

Tunceli’de başta Munzur ve Pülümür vadisi olmak üzere kentte yaban keçileri sık sık yiyecek ararken ve kara yoluna kadar inerken görüntüleniyor.