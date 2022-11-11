Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğretmenlere yönelik TÜBİTAK Araştırma Projeleri eğitim semineri düzenlendi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda öğretmenlere yönelik TÜBİTAK Araştırma Projeleri eğitim semineri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, kentte araştırma projelerinin sayısını artırmak, söz konusu projelerin tüm süreçleri konusunda öğretmenlerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörlüğü tarafından Tunceli Tasarım Merkezinde TÜBİTAK Araştırma Projeleri eğitim semineri verildi. İl merkezi ile ilçelerde ortaokul ve lise kademelerinden öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde, proje yazma basamakları anlatıldı.

TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörü Yardımcısı Prof. Dr. Emin Çelebi, İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Sağlam, Doç. Dr. Aydın Aktaş ile Dr. Enes Gül’ün katıldığı eğitim seminerinin sonunda öğretmenlere katılım belgesi verildi.