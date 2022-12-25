Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli’nin Pertek ilçesi Hozat kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A. yönetimindeki 62 AH 811 plakalı yolcu minibüsü ile Pertek istikametinden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir pikap ile çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.