Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir eden 23 DB 141 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.