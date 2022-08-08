Tunceli’de devam eden "Eren Abluka-7" operasyonlarında iki sığınakta terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Tunceli’de devam eden "Eren Abluka-7" operasyonlarında iki sığınakta terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliği yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda iki sığınak içerisinde 150 metre sera naylonu, 1 adet büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, 1 adet küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.