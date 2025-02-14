Tunceli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi Tar Deresi mevkiinde meydana geldi. S.A., A.Ç.G. isimli şahıslar ile C.A., Ş.A., H.A., G.T., T.S., I.S. isimli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada, A.Ç.G, H.A. isimli şahıslar bacağından, C.A. isimli şahıs elinden silahla vurularak yaralanırken, S.A. ise darp edilerek yaralandı. Yaralı şahıslar Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, olaya karışan S.A., A.Ç.G., C.A., Ş.A., H.A., G.T., T.S., I.S. isimli 8 şahıs Tunceli Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltını alındı.

Kavganın yaşandığı bölgede Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube, İstihbarat Şube, MAKÖ, BAKÖ, JASAT, OYİ timi ve asayiş komando tipi tarafından dedektör ve köpeklerle arama yapıldı. Aramada bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve şarjöre takılı vaziyette 13 adet 9 milimetre tabanca mermisi bulundu.

Meydana gelen silahla kasten yaralama suçundan adli tahkikata başlandığı belirtildi.