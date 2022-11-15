Tunceli’de devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli’de devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde; 1 adet jeneratör, 1 adet 24’lü pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 1 adet tüplü ocak, 1 adet sırt çantası, 3 adet kar kıyafeti, 8 çift bot, 4 litre motor yağı, 10 litre sıvı yağ, 10 kilo çay, 5 kilo şeker, 5 kilo bulgur ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.