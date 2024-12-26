Tunceli’de şeker yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Aburga mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan’dan Şanlıurfa’ya 26 ton şeker götüren Eyüp Çizik idaresindeki 63 AEG 878 plakalı tır, seyir halindeyken karşı yönden yolu ortalayarak gelen bir başka tırdan kaçmak isterken şarampole yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan sürücü Eyüp Çizik, kara yolunun dar olmasından şikayet ederek, “Bir geliş, bir gidişi olan çok dar bir yol. İki tır arka arkaya geliyordu. Öndeki tırı kurtardım ancak arkadaki tır, yolun dar olmasından dolayı ortalayarak geliyordu. Ondan kurtarmaya çalışırken araç şarampole yuvarlandı. Burada iki araç zor yan yana geçiyor. O yüzden insanlar korkuyor” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.