Tunceli’de Halk Eğitim Müdürlü tarafından ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ Projesi çerçevesinde Türk müziği konseri etkinliği düzenlendi.

Tunceli’de Halk Eğitim Müdürlü tarafından ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ Projesi çerçevesinde Türk müziği konseri etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ Projesi çerçevesinde Tunceli’de konser etkinliği düzenlendi. Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Türk müziği konserine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar unutulmaz dakikalar yaşarken, Vali Özkan projede emeği geçenlere teşekkür etti.