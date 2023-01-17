Tunceli’nin Pertek ilçesinde ‘şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz’ konseri düzenlendi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde ‘şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz’ konseri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz Projesi çerçevesinde Pertek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan koronun verdiği konser büyük ilgi gördü. Pertek ilçesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde kursiyerler bir birinden güzel eserler seslendirdi.

Konser, dinleyicilerden tam not aldı.