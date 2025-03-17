Tunceli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamada, şampuan şişesine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, A.B. isimli şahsa narkotik dedektör köpeği tepki verdi. Şüphe üzerine yapılan detaylı aramada, şampuan şişesi içine gizlenmiş 5 ayrı paket halinde toplam 54,11 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarmanın dikkati ve narkotik köpeği sayesinde ortaya çıkarılan olayla ilgili adli işlemlere başlandığı belirtildi.