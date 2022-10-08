Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli ve bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli ve bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve yer yer dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Tunceli ve bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer dolu yağışının beklendiği belirtildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.