Tunceli Munzur Üniversitesinde rektörlük devir teslim töreni düzenlendi.

6 Haziran 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan Peker atandı. Prof. Peker, düzenlenen törenle eski rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek’ten görevi devraldı. Üniversite hakkında Prof. Dr. Kenan Peker’e bilgi veren eski rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, yeni rektöre görevinde başarılar diledi. Yeni rektör Peker, ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle geldiğimiz bu görevin ülkemize ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversite kelimesinin kavramına uygun şekilde bir değer üretmek adına buradayız. Değer sisteminde hepimiz sistemin bir halkasıyız. İnsanların çatışması değil, değer sisteminde çalışması anlayışındayım. Değer sisteminde de her arkadaşımız varlık gösterecektir. Bizler de emek-değer anlayışıyla varlık gösteren arkadaşlarımıza adaletli davranma ilkesiyle yöneticilik yaptığımız zaman işlerin çok kolay olacağı inancındayım” dedi.