Tunceli’de uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar, karın yağması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Tunceli’de uzun zamandır sabırsızlıkla beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar, karın yağması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli’de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başta Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Kar yağışı Tunceli şehir merkezinde de etkili olmaya başlarken kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Elazığ karayolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, uzun süredir beklenen kar yağışı nedeniyle Tunceli sakinleri son derece mutlu olduklarını söyledi.