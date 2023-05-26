Tunceli’de özel öğrenciler tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenci ve öğretmenleri tarafından düzenlenen tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu salonunda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Tiyatro gösterisi ve müzik dinletisinin ardından öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Bu etkinliği izlerken çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Bizler Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulunu 3 sene önce hizmete açtık. Öğrencilerimizin gelişini, okulun eğitim-öğretime hazır hale getirme çalışmalarını, öğretmen atamalarımızı daha dün gibi hatırlıyorum. Okul hizmete açıldığı yıldan itibaren öğrencilerimizin yapmış oldukları tüm etkinlikleri izledim. Açıkça söylemek gerekirse çocuklarımızın her yıl gözle görülür şekilde artan gelişimlerinden dolayı çok mutluyum. Hem öğrencilerimle hem onları hayata hazırlayan öğretmen arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Velilerimizin her birine çocuklarına verdikleri olağanüstü destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir tiyatro ve müzik dinletisi izlemiş, dinlemiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.