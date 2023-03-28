Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Şırnak’ta 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şırnak’ta 48 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kaza, Tunceli-Pülümür Karayolu Kırmızı Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 TL 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli-Pülümür Karayolu’nda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelene kazada 2 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.