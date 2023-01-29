Tunceli-Ovacık karayolunda etkili olan kar yağışı sonrasında bir otomobil şarampole uçtu.

Tunceli-Ovacık karayolunda etkili olan kar yağışı sonrasında bir otomobil şarampole uçtu.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolunun 50. kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.