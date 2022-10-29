Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Kalearkası bölgesindeki kırsal alanda öğle saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Arazözün giremediği sarp bölgedeki yangın, 14 kişilik Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ve civar köylülerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli’de öğle saatlerinde kırsal alanda bulunan kurumuş otlar alev aldı. Ekipler ve köylülerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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