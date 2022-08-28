Tunceli’nin Pülümür ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür İlçesine bağlı Hasangazi köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler diğer bölgelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.