Tunceli’de okul servislerinin denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Tunceli’de okul servislerinin denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Tunceli’de emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul servislerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürekli denetimler gerçekleştiriliyor.

İl genelinde 58 taşıma merkezinden toplam bin 403 öğrencinin yararlandığı okul servislerinin kontrollerinin düzenli yapıldığını belirten yetkililer, öğrencilerin oturma düzeninden, emniyet kemeri kullanımına, araç donanımından plaka ve sürücüye kadar çok detaylı denetimler gerçekleştirildiğini ifade etti.