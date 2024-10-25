Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Pülümür Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından ilçedeki muhtarlara Bakanlığın hizmet modelleri hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitimde muhtarlara, kadın, sosyal yardım programları, aile destek hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri gibi hizmet modelleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi konusunda görüş alışverişinde de bulunulan eğitimin sonunda muhtarlar, bölgelerindeki sorunlar ve sosyal hizmetlere yönelik sorularını ilgililere iletti.

Düzenlenen eğitime katılan Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfettin Özdemir, yaptığı konuşmada toplumsal sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetlerin temeli olduğunu söyledi. Özdemir, “Bizim amacımız, vatandaşların ihtiyaçlarını beklemeden, onlara proaktif bir yaklaşımla ulaşmak. Bu süreçte muhtarlarımız, bizim için en önemli iş ortaklarıdır. Onlarla birlikte kalıcı, daha fazla kişiye daha hızlı hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

İl Müdürü Seyfettin Özdemir, benzer eğitimlerin devam edeceğini belirterek bu anlamda muhtarlarla yakın işbirliğinin önemine değindi.