Tunceli’de ilkokul öğrencileri Cumhuriyet Mahallesi’nde çevre temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Tunceli Diyap Ağa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri refakatinde, "Doğayı Koruyalım ve çevremizi temiz tutalım" sloganıyla Cumhuriyet Mahallesi’nde çevre temizliği gerçekleştirdi. Eldivenlerini takıp çöp poşetleriyle çevreye dağılan Diyap Ağa İlkokulu öğrencileri açtıkları pankartlarla da vatandaşlara çevreyi korumayla ilgili mesajlar verdi.

Öğrencilere refakat eden öğretmenlerden Nejla Dokur, "Öğrencilerimizde şimdiden çevre temizliği oluşması için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kentimizde zaten var olan çevre duyarlılığını arttırmak istiyoruz" dedi.