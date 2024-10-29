Tunceli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Tunceli’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kent protokolü, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlayan yürüyüş, Tunceli Kent Müzesi önünde sona ererken, katılımcılar yürüyüş boyunca ellerinde Türk bayrakları ile meşaleler taşıdı.