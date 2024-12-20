Tunceli’de, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde 4 kurum tarafından liseli gençlere kamu destekleri hakkında eğitim verildi.

Girişimciliğin desteklenmesi amacıyla esnaf ve sanatkar olma potansiyeli bulunan, iş hayatına katılmayı planlayan girişimci adaylarına yönelik, Tunceli İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencilerine, Ticaret İl Müdürlüğü personeli tarafından “vergi ve sicil kaydı, sosyal güvenlik işlemleri, hazine destekli krediler ve KOSGEB destekleri” konularında girişimcilik eğitimleri verildi. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlere KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı ile Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı da destek oldu.

Eğitimlerde Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice de girişimci olmak isteyen gençlere tecrübelerini aktarıp, işyeri açılış süreçlerinde kendilerini bekleyen zorlu aşamaları nasıl kolay bir şekilde aşabileceklerini genç girişimci adaylarına aktarıp, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, “Ticaret Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, girişimciliğin desteklenmesi amacıyla ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitimlerimizi tamamladık. Bizlere destek sunan Tunceli Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, KOSGEB ve FKA ile Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına teşekkür ediyor, genç girişimcilerimize de iş hayatlarına şimdiden başarılar diliyorum” dedi.