Tunceli Belediyesi tarafından, merkeze bağlı Sütlüce köyünde yapımı planlanan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisini protesto eden köylüler, belediye binasına yürüdü. Tunceli Belediyesinin tesis için kurulan birlikten çekilmesi için verdikleri önergenin, yapılan oylamada Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından reddedilmesi üzerine köylüler, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ile önergeye ret oyu veren HDP’li meclis üyelerine tepki gösterdi.

Tunceli Belediyesi tarafından, merkeze bağlı Sütlüce köyünde yapımı planlanan Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisini protesto eden köylüler, belediye binasına yürüdü. Tunceli Belediyesinin tesis için kurulan birlikten çekilmesi için verdikleri önergenin, yapılan oylamada Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından reddedilmesi üzerine köylüler, Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu ile önergeye ret oyu veren HDP’li meclis üyelerine tepki gösterdi.

Tunceli Belediyesi tarafından 12 yıl önce hazırlanan ve hayata geçirilmesi için merkez belediyesinin yanı sıra Pülümür, Nazımiye, Ovacık, Mazgirt, Pertek, Hozat, Çemişgezek ilçe belediyeleri ile Akpazar Belde Belediyesinin de içinde yer aldığı Dersim Katı Atık Birliği (DER-KAB) kuruldu. Merkeze bağlı Sütlüce köyünde ulusal kaynakların yanı sıra AB hibesi ile yapımı düşünülen ve yaklaşık 19 buçuk milyon euroya mal olacak Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi nedeniyle 55 bin ağaç kesileceğini, projenin çevreye ciddi zarar vereceğini ileri süren Sütlüce ve civar köylüleri, projenin iptali için Kırmızıdağ Çevre Platformu ismiyle bir platform kurdu.

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen Tunceli Belediyesi meclis toplantısına katılan platform üyeleri, merkez belediyesinin birlikten çekilmesinin oylanmasının bir sonraki meclis toplantısında gündeme alınmasını istedi. CHP, HDP ve Emek Partili (EMEP) üyelerin oylarıyla verilen önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Köylüler meclis toplantısına katıldı, önerge reddedilince Maçoğlu ve HDP’yi protesto etti

Önergenin belediye meclisinde görüşülecek olması nedeniyle Tunceli merkez Sanat Sokağı’nda bir araya gelen Kırmızıdağ Çevre Platformu üyeleri, buradan alkış ve ıslıklarla belediye binasına yürüdü. Önergenin oylanacağı belediye meclis toplantısına katılan platform üyelerine yönelik kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katı atık birliğinden çekilme konusundaki önergenin tartışmaları tekrar gündeme getirecek olması nedeniyle iyi olmadığını söyledi. Konuya yine de belediye meclisinin karar vereceğini belirten Maçoğlu, önergeyi oylamaya sundu. Kendisiyle birlikte TKP ve HDP’li meclis üyelerinin de ret oyu kullandığı önergenin reddedilmesine platform üyeleri sert tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Başkan Maçoğlu salonu terk ederken, platform üyeleri protestolarını başkanlık katına taşıdı. Burada sık sık ’Başkan istifa’ sloganı atan platform üyeleri ile belediye görevlileri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Başkanlık katında uzun süre protestolarını sürdüren platform üyeleri, daha sonra belediye binası önünde toplanarak protestolarını burada da sürdürdü.

"Önce imza attılar, sonra ret oyu verdiler"

Platform adına açıklama yapan Avukat Özgür Ulaş Kaplan, yaşanan duruma tepki gösterdi. Platform üyelerinin de katıldığı bir belediye meclis toplantısı gerçekleştirildiğini söyleyen Avukat Kaplan, “Bu belediye meclis toplantısının ilki pazartesi günü yapılmıştı. Pazartesi günü meclis üyeleri bir önerge verdiler. HDP, CHP ve EMEP meclis üyelerinin ortak önerisiyle katı atık yapılması düşünülen, katı atık bertaraf projesinin mevcut alanda oluşturacağı tahribatlar nedeniyle bu alandan vazgeçilmesi yönünde bir önerge verildi. Ayrıca katı atık birliğinin gerçekleştirilmesi için oluşturulan bir birlik var. DER-KAB adı altında bir birlik var. Bu birlikten de merkez başkanının çekilmesi, belediye kanunun ilgili hükümleri uyarınca bir önerge verdiler. Bu önerge metni bizzat meclis üyeleri tarafından okundu, altı imzalandı. Yani orada altını imzaladıkları önerge. Bugün toplantıda sadece bu önergenin görüşülmesi gerçekleştirilecekti. Meclis toplantısı yapılırken belediye başkanı içeri girerek, insanlara bir ’merhaba’ dahi demeden çok kısa sürede arka tarafta yapılan pazarlıkların neticesine de güvenerek direkt oylamaya geçti. Oylama neticesinde, daha önce önergeye imza atmış olan HDP meclis üyeleri önergelerine sahip çıkmadılar, iradelerine sahip çıkmadılar. Basına, kamuoyuna yaptıkları açıklamalara sahip çıkmadılar ve önergenin arkasında durmayarak önergenin reddine sebep oldular. Burada HDP, TKP ve diğer meclis üyeleriyle beraber önergenin reddedilmesine neden oldular" dedi.

Kendileri açısından meselenin henüz bitmediğini belirten Kaplan, "Meclisin burada bu önergeyi reddetmesi, bu meselenin neticelendiği anlamına gelmez. Biliyoruz bu oluşumu, projeyi gerçekleştirmek için DER-KAB adı altında bir birlik oluşturuldu. Bu oluşturulan birlik kendi içinde de toplantı yapacaktır. DER-KAB birliği, bu projenin gerçekleştirilmesi için gerekli kararları alan birliktir. Merkez belediyesi ve ilçe belediyeleri bunun içerisindedir" diye konuştu.

Avukat Özgür Ulaş Kaplan’ın açıklamasının ardından belediye binası önünden ayrılan platform üyeleri, daha sonra HDP İl Başkanlığı önüne giderek protestolarını burada da sürdürdü.

Platform üyeleri protestonun ardından dağıldı.