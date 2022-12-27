Tunceli merkez Sütlüce köyü bölgesinde 18 hektarlık bir alanda Dersim Katı Atık Birliği (DER-KAB) tarafından yapımı planlanan katı atık bertaraf tesisini protesto eden köylüler, tabut ve giydiklerini kefenlerle Tunceli Belediyesi önüne kadar yürüdü. Köylüler, projenin yıkım anlamına geldiğini belirterek, hayata geçirilmesi halinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

Tunceli merkez Sütlüce köyü bölgesinde 18 hektarlık bir alanda Dersim Katı Atık Birliği (DER-KAB) tarafından yapımı planlanan katı atık bertaraf tesisini protesto eden köylüler, tabut ve giydiklerini kefenlerle Tunceli Belediyesi önüne kadar yürüdü. Köylüler, projenin yıkım anlamına geldiğini belirterek, hayata geçirilmesi halinde ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

Tunceli Belediyesi tarafından 12 yıl önce hazırlanan ve hayata geçirilmesi için merkez belediyesinin yanı sıra Pülümür, Nazımiye, Ovacık, Mazgirt, Pertek, Hozat, Çemişgezek ilçe belediyeleri ile Akpazar Belde Belediyesinin de içinde yer aldığı DER-KAB kuruldu. Merkeze bağlı Sütlüce köyünde ulusal kaynakların yanı sıra AB hibesi ile yapımı düşünülen ve yaklaşık 19 buçuk milyon euroya mal olacak entegre katı atık yönetimi tesisi nedeniyle 55 bin ağaç kesileceğini, projenin çevreye ciddi zarar vereceğini ileri süren Sütlüce ve civar köylüleri, projenin iptali için üzerlerine kefen giydi. Omuzlarında taşıdıkları tabutla belediye binası önüne kadar yürüyen köylüler, burada projeden vazgeçilmesi talebini dile getirdi.

Köylüler adına açıklama yapan avukat Özgür Ulaş Kaplan, projenin doğaya ve insana zarar vermeyecek, canlıların yaşamına zarar vermeyecek farklı bir alanda yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Avukat Kaplan, “Bu taleplerimiz dile getirmek için bugün burada toplandık. Bugün burada katı atık birliğinin toplantısı olacak belediye binasında. Belediye meclisi yakın zamanda bir karar aldı. Bu kararda bu projenin bu alanda yapımının uygun olmadığını çevreye ve halka sağlığa zarar vereceği gerekçesiyle farklı bir alanda yapılması gerektiği yönünde bir karar aldı. Bugün bu meclis kararının DER-KAB toplantısında görüşülüp karara bağlanması ve bu doğrultuda hareket edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Projenin gerçekleştirilmesi halinde çok ciddi zararlar meydana geleceğini ifade eden Avukat Kaplan, “Halk sağlığı tehdit altında olacak. Çevre ve doğa anlamında çok ciddi zararlar meydana gelecek. Yıllardır yöre halkı, köylülerimiz bu durumu dile getiriyor, bu hususlara itiraz ediyor. Artık bu son aşamadır. Burada bu kararlılığı göstermek için bugün kefenlerini giymişlerdir. Bu kefenler orada yok edilmek istenen ağaçların, doğanın, kuşun, yaban hayatının kefenleridir. Bizlere bu kefenleri giydirdiler. Bu kefenleri giydirenlerin utanması gerekiyor. Çünkü halkı yok etmek istiyorlar, yaşam alanlarını yok etmek istiyorlar, doğayı yok etmek istiyorlar, ağaçları yok etmek istiyorlar. Bizler oradaki yaban hayatına, canlıların yaşamına sahip çıkmak için; yaşam alanlarına sahip çıkmak için kararlılığımız göstermek için bu kefenleri giydik. Yarın alana geldikleri zaman doğayı katletmek için yok etmek istedikleri zaman yine karşılarında duracağız. Bu kefenlerimizi giyeceğiz. Kararlılığımızı göstereceğiz. Bu anlamda yöre halkı sonuna kadar doğasına, yaşam alanlarına sahip çıkacaktır. Söz yetki karar halkındır deniyor ancak halk dinlenmiyor, halk muhatap alınmıyor. Bu anlamda biz söz yetki karar kuşundur, toprağındır, ağacındır, oradaki canlı yaşamındır diyoruz” diye konuştu.

Sütlüce köyü muhtarı İmam Çelik ise “Biz bugün kefenlerimizi giydik yarın yine giyeceğiz. Biz orada öleceğiz toprağımızı vermeyeceğiz. Bu ağaçlar bize her gün bir şeyler söylüyor Diyor ki köylüler Dersim Belediyesi bizi yok etmek istiyor. Ben yok olunca siz de yok olacaksınız. Düşünüyoruz evet doğru söylüyor. Bu orman yok olursa biz de yok olacağız, siz de yok olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bir köylünün AB Delegasyonuna projeden vazgeçilmesi için Almanca yaptığı çağrının ardından köylüler eylemlerini sonlandırdı.