Tunceli’de, koruma altında bulunan 2 yaban keçisini avlayan ve dronla tespit edilen şahıslara toplam 1 milyon 332 bin lira para cezası kesildi.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesi kırsalında kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede dron ve dürbünle yaptıkları gözetlemede 3 şahıs tespit edildi. Dronu fark eden şahıslar, vurdukları yaban keçilerini bir kayalığın altına atarken silahlarını da saklayarak araziden kaçmaya başladı. Jandarmayla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucu kaçan şahıslar yakalandı. Şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 1 milyon 332 bin lira para cezası kesildi.

Tunceli genelinde avcılıkla mücadele kapsamında koruma ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.