Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Pülümür ve Hozat ilçelerinde koruyucu aile hizmet modelleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stantlar açtı.

Her iki ilçede açılan stantları ziyaret eden Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, koruyucu aile hizmet modelinin toplumsal dayanışmanın en güçlü temsillerinden biri olduğunu söyledi. Özdemir, ’’Koruyucu aile olmak, sadece bir çocuğa yuva açmak değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutmaktır. Bakanlığımızın en fazla önem verdiği hizmetlerden biri olan bu model, çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sunmak için hayata geçirilmiştir. Sayın Bakanımız da bu hizmet modeline büyük hassasiyetle yaklaşmakta, her bir çocuğumuzun güvende, mutlu ve sevgi dolu bir ortamda büyümesi için bu hizmet modelini büyük bir kararlılıkla desteklemekte ve bu modelin yaygınlaştırılması için büyük çaba göstermektedir. Sayın Bakanımızın liderliğinde, bu hizmet modeline verilen önemle, toplumun her kesiminden daha geniş bir destek kazanmayı hedefliyoruz” dedi.

Koruyucu aile olmanın önemini vatandaşlara anlatmak için stantlar açıldığını anlatan Özdemir, “Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu, koruyucu aile olmanın toplumumuzun güçlü yarınlarını inşa etmekteki rolünü her platformda vurgulamakta. Kendileri, her çocuğun sevgi dolu bir ortamda büyümeyi hak ettiğine inanıyor ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermemiz gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. İlimiz genelinde yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları da bu bilinçle yürütülmektedir. Her bir çocuğun hayatında fark oluşturabilmek, hepimizin ortak sorumluluğudur’’ diye konuştu.

Hozat ilçesinde açılan standı ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Tekdemir, İlçe Hakimi Görkem Demirdöven, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erşen, siyasi parti temsilcileri de ziyaret ederek koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgi aldı.