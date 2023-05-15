Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekber ve Binali Sönmez isimli kardeşlerin yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.