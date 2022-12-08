Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gece köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi, bir binanın bahçesine sığındı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde gece köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi, bir binanın bahçesine sığındı.

Çemişgezek ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi, bir binanın bahçesine sığındı. Köpeklerin yoğun havlaması üzerine dışarı bakan Ersoy Aksakal, bir keçinin köşeye sıkıştığını gördü. Evden getirdiği elma ve armutları köpeklere atarak uzaklaştıran Aksakal, ardından 112’yi arayarak durumu bildirdi. Keçi, gelen ekipler tarafından yeniden doğal ortamına salındı.

Ersoy Aksakal, “Gece köpeklerin havlaması ile camdan dışarı baktım. O esnada köpekler bir şeyi sıkıştırmıştı. Dağ keçisi olduğunu fark ettim. Köpekler gitmedi. Ben evde bulunan elma ve armutları kaçması için köpeklere attım. Dağ keçisinin apartman boşluğuna girmesi değişik bir his. Artık evimize kadar geldiler. Bunları koruma güzel bir şey. Daha sonra 112’yi aradım. Ekipler geldi ve yardımcı oldular. Keçiyi kurtardık” dedi.