Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde bir konteynerde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında konteynerde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.