Tunceli’de araçlarının Munzur Çayı’na düşmesi sonucu kaybolan gençlerden Azat Demiral’ın da cansız bedenine ulaşıldı. Çaya düşen araçta bulunan Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral’ın da cansız bedenleri geçtiğimiz günlerde bulunmuştu.

Diyarbakır’dan gezmek için Tunceli’ye gelen Mehmet Can Demiral (22), Azat Demiral (21) ve Baran Aslantaş’ın bulunduğu araç, 21 Nisan günü Ovacık karayolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Munzur Çayı’na uçmuştu. Kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarında Baran Aslantaş ile Mehmet Can Demiral’ın cansız bedenleri Munzur Çayı’nda bulunmuştu.

Çalışmalar kapsamında son kayıp genç Azat Demiral’ın cansız bedenine de Uzunçayır Barajı mavi köprü mevkiinde ulaşıldı.

AFAD, polis, jandarma ve gönüllüler tarafından bulunan Demiral’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kayıp 3 gencin bulunmasının ardından çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi.