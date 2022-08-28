Tunceli’de bir kadın ile şahıslar arasında çıkan kavgada, 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunceli’de bir kadın ile şahıslar arasında çıkan kavgada, 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl merkezimiz Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı araçta bulunan kişiler ile cadde üzerinde bulunan kadın bir vatandaşımızın arasında tartışma çıkmış, tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarımızın da müdahil olmasıyla olay yerinde arbede yaşanmıştır. Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde, olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 şahıs, yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu valiliğimizce takip edilmektedir” denildi.