Tunceli’de cumartesi günü etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kapalı bulunan köy yollarının 40’ı yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, henüz kapalı bulunan 7 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’de kar yağışının ardından kapanan 47 köy yolundan 40’ı ulaşıma açılırken, 7 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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