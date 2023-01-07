Tunceli’de dün gece kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık’ta 14, Nazımiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli’de dün gece özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

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