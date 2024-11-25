Tunceli’de, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanları Mehmetçik misafir etti.
Dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda araçta mahsur kalan aralarında bebeklerin de olduğu 8 kişi Pülümür ilçesindeki otelin dolu olması üzerine İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı misafirhanesine yerleştirildi.
Yine Tunceli-Pülümür karayolu Nazımiye yol ayrımında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da kurtarılarak Şehit Mehmet Jandarma Karakoluna götürüldü. Gece burada geçiren vatandaşlar daha sonra iş makineleri eşliğinde Nazımiye ilçesine gönderildi.
Kaynak: iha