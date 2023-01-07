Sabahın ilk ışıklarıyla tuzlama çalışmalarına başlayan ekipler, karayollarında yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Tunceli, son yılların en kurak kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Kentte hava sıcaklıkları aşırı derecede düşerken, gece saatlerinde başlayan kar yağışı adeta sevinçleri kursakta bıraktı. Pülümür, Ovacık, Hozat ve Pertek ilçesinin bir bölümünde yağış etkili olurken, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri gece boyunca ilçe yollarında karla mücadele çalışması yürüttü.

(ÖZEL) 500 kişi katıldığı ‘Geleneksel Doğa Yürüyüşü’ renkli görüntülere sahne oldu

(ÖZEL) 500 kişi katıldığı ‘Geleneksel Doğa Yürüyüşü’ renkli görüntülere sahne oldu

Son yılların en kurak kış mevsimlerini yaşayan Tunceli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürdü. Ekipler, yağışın yoğun olduğu bölgelerde gece boyunca çalışma yürüttü.

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