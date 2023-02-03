Karayolları ekiplerinin, karayolunda yol genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

’Uzun Süreli Kış İzci Kampı’ Mersin'de Kamp Yaptı

’Uzun Süreli Kış İzci Kampı’ Mersin'de Kamp Yaptı

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