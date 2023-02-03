Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

’Uzun Süreli Kış İzci Kampı’ Mersin'de Kamp Yaptı ’Uzun Süreli Kış İzci Kampı’ Mersin'de Kamp Yaptı

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından trafiğe kapatılan Ovacık-Hozat-Karaoğlan yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Karayolları ekiplerinin, karayolunda yol genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi.