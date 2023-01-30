Tunceli’de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 169 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yoğun çabası sonucu yolların büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Merkez, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür’de kapalı bulunan 30 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.

Tunceli’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının büyük bölümü ulaşıma açılırken, ulaşıma kapalı bulunan 30 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

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