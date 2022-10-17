Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde 213 avcının kontrol edildiği belirtildi. Faaliyetlerde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet eden 2 kişi hakkında işlem yapılırken, 2 adet kınalı kekliğe de el konulduğu kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koruma kontrol faaliyetlerinde 213 avcı kontrol edildi, 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

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