Tunceli’de kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet ses cihazına el konuldu.

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Tunceli’de kaçak avcılığın önüne geçmek için yapılan denetimlerde, 1 adet ses cihazına el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak avcılığı önlemeye yönelik denetim başlattı. Ekiplerce Pertek ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 1 adet ses cihazı ele geçirildi. El konulan cihazı kuran kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.