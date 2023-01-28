Tunceli’de başlayan kar yağışı, sokak hayvanlarını olumsuz etkilemeye başladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından beslenmede güçlük çeken sokak hayvanları için çeşitli yerlere mama ve su bırakıldı.

Tunceli’de soğuk nedeniyle jandarma tarafından sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunuldu.

Yozgat’ta baraj ve göletlerde kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı

Yozgat’ta baraj ve göletlerde kuraklık nedeniyle su seviyesi azaldı

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