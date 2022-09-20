Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı.

Tunceli’de yeni eğitim öğretim yılı münasebeti ile İlköğretim Haftası kutlama programı gerçekleştirildi. Vali Mehmet Ali yılmaz İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Vali Özkan ve beraberindeki heyet katıldı. Salgı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından minik öğrenciler bir gösteri sergiledi. Vali Özkan burada öğrencilerle sohbet ederken yetkililerden de eğitim öğretim hakkında bilgi aldı.