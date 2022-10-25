Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" çerçevesinde 118 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi için temel atma töreni yapıldı.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" çerçevesinde 118 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi için temel atma töreni yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim Projesinde 17 ilde ilk temeller atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videokonferans katılımıyla düzenlenen törende Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 118 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezinin temeli atıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi’ temel atma programına, Mazgirt ilçemizde 118 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi projesinin temelini atarak eş zamanlı katıldı. Himayelerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza ve programa katılan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız” denildi.